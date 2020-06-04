В Великобритании изменили взгляд на использование ибупрофена при COVID-19

04.06.2020, 1:30, Новости дня

Исследование, которое проводят под эгидой Королевского колледжа Лондона, призвано доказать эффективность ибупрофена для пациентов с коронавирусной инфекцией, испытывающих трудности с дыханием. Об этом 3 июня сообщила ВВС.

Популярное и недорогое противовоспалительное и болеутоляющее средство может уберечь пациентов от подключения к аппаратам искусственного дыхания, полагают британские ученые.

Тесты на животных уже дали положительные результаты – препарат снимает острый респираторный дистресс-синдром.

Ученые набрали добровольцев, половина из которых будет получать ибупрофен в качестве дополнения к обычной терапии при COVID-19. Препарат будет применяться не в форме привычных таблеток, а в виде липидных капсул.

Комиссия по лекарственным препаратам Великобритании одобрила ибупрофен как безопасное лекарство при симптомах коронавируса, но отметила, что он противопоказан при язве желудка.

В марте Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям, страдающим от симптомов коронавируса, избегать приема ибупрофена. При повышении температуры советовали использовать парацетамол.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 3 июня инфекцией заразилось 6,44 млн человек по всему миру, количество умерших превысило 382 тыс.

Ибупрофен (2- (4-изобутилфенил) пропионовая кислота) изобрели в Великобритании в 60-х годах ХХ века.