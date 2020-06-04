 

Число безработных в России увеличилось до 2,2 миллиона человек

04.06.2020, 1:25, Разное

Около 2,2 миллиона россиян официально признаны безработными. Такую оценку, как передает агентство РИА Новости, представил сегодня министр труда Антон Котяков на заседании общественного совета при министерстве.

Речь идет только о тех, кто встал на учет для получения пособия по безработице. По оценкам Конфедерации труда России, реальное число безработных (вместе с теми, кто не встал на биржу труда) может достигать 8 миллионов.

В основном люди потеряли работу из-за последствий коронавируса, после распространения которого в стране ограничили работу предприятий. Из-за запрета на международные полеты убытки терпят представители туристической отрасли, авиаперевозчики, после введения ограничительных мер работу пришлось приостановить ресторанам, кафе, парикмахерским, салонам красоты и другим компаниям.

По данным Росстата, только за апрель по сравнению с мартом число официально зарегистрированных безработных выросло на 59,2%. Если же сравнить этот показатель с данными прошлого года, то прирост составит 79%.

Те, кто лишился работы после 1 марта, могут рассчитывать на пособие по безработице в размере МРОТ в апреле, мае и июне. Оформить выплату, по словам главы Минтруда, удалось 450 тысячам человек. Ранее чиновник предупреждал, что пик безработицы может прийтись на третий квартал 2020 года.

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Источник: Новая газета



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