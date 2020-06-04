Белый дом пригрозил подавить беспорядки в США военной силой по закону 1807 года

04.06.2020, 1:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп при необходимости обратится к закону 1807 года о подавлении восстаний военными, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Пока Трамп, по ее словам, полагается на силы национальной гвардии, но может обратиться к «Закону о восстании» (Insurrection Act), передает ТАСС.

Макинэни заявила, что у Трампа «одна цель – защита американских улиц». Она назвала закон 1807 года «доступным инструментом».

Как отметила пресс-секретарь Белого дома, у Трампа «есть единоличное право» задействовать этот закон. По ее словам, «если будет нужно», Трамп «его использует».

Напомним, Пентагон не поддержал использование закона 1807 года против демонстрантов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что этот закон применялся для подавления беспорядков в 1967 году в Детройте, в 1968 году в Чикаго и Балтиморе и в 1992 году в Лос-Анджелесе.