В Лондоне протестующие устроили потасовку у резиденции Джонсона на Даунинг-стрит

04.06.2020, 0:42, Новости дня

В Лондоне протестующие устроили потасовку с полицией. В итоге демонстрация против полицейского насилия переросла в масштабные беспорядки.

Активисты бросали разные предметы, в том числе пластиковые бутылки, в стражей порядка. Затем демонстранты призвали присутствующих коренных англичан встать на колени в знак извинения перед афроамериканцами. И принялись штурмовать резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит.

Акция не была согласована со столичными властями. На месте сейчас находятся усиленные отряды полиции. Им удалось сдержать штурм, сообщает телеканал "Россия 24".