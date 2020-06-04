В Лондоне протестующие устроили потасовку у резиденции Джонсона на Даунинг-стрит

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04.06.2020, 0:42, Новости дня

В Лондоне протестующие устроили потасовку с полицией. В итоге демонстрация против полицейского насилия переросла в масштабные беспорядки.

Активисты бросали разные предметы, в том числе пластиковые бутылки, в стражей порядка. Затем демонстранты призвали присутствующих коренных англичан встать на колени в знак извинения перед афроамериканцами. И принялись штурмовать резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит.

Акция не была согласована со столичными властями. На месте сейчас находятся усиленные отряды полиции. Им удалось сдержать штурм, сообщает телеканал "Россия 24".



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