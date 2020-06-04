 

Snapchat отказался отображать аккаунт Трампа в разделе «Интересное»

04.06.2020, 0:30, Новости дня

Аккаунт президента США Дональда Трампа временно перестанут отображать в разделе «Интересное», сообщил сервис для обмена сообщениями Snapchat.

Snapchat решил «временно не продвигать контент президента», чтобы «не усиливать побуждающие к расовому насилию и несправедливости голоса, предоставляя им свободное распространение в «Интересном».

Такое решение связано с высказываниями Трампа в соцсетях о готовности применить силу против демонстрантов в США, передает ТАСС.

При этом сам аккаунт Трампа и его публикации по-прежнему доступны.

Напомним, некоторые сотрудники Facebook возмутились тем, что Марк Цукерберг не захотел удалять запись Трампа о реакции на беспорядки в Миннеаполисе.

Перед этим Трамп обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы.

Он снял с соцсетей в США защиту от претензий и пригрозил закрыть Twitter.



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