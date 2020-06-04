 

Дело Флойда: обвинения предъявлены всем полицейским, участвовавшим в задержании

04.06.2020, 0:28, Новости дня

Уволенному сотруднику полиции Миннеаполиса будет предъявлено более серьезное обвинение в убийстве Джорджа Флойда, а трем другим уволенным полицейским будут предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к смерти невооруженного афроамериканца, которая вызвала общенациональные акции протеста, длящиеся уже девятые сутки.

46-летний Джордж Флойд скончался после того, как 25 мая полицейский Дерек Човин во время задержания прижал коленом его шею и держал арестованного в таком положении почти девять минут, пока тот не потерял сознание.

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон предъявил 44-летнему Човину новые обвинения в убийстве второй степени, в дополнение к обвинениям в убийстве третьей степени и неумышленном лишении жизни, выдвинутым против него на прошлой неделе.

Новое обвинение может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до 40 лет, что на 15 лет больше, чем максимальное наказание за убийство третьей степени.

Согласно материалам суда, прокурор Эллисон также предъявил обвинения еще троим полицейским, причастным к инциденту: Томасу Лейну, Джею Александру Куенгу и Тоу Тао. Их обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к аресту и убийству.



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