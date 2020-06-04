Белый дом: министр обороны Эспер не подавал в отставку

04.06.2020, 0:28, Новости дня

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, министр обороны Марк Эспер в среду все еще находился на своем посту, вопреки слухам о том, что президент Дональд Трамп хочет отстранить главу Пентагона из-за его несогласия с идеей использовать подразделения Армии США для подавления беспорядков.

«На данный момент госсекретарь Эспер по-прежнему является министром обороны. В случае, если президент утеряет к нему доверие, мы об этом узнаем», – заявила Макэнани на пресс-брифинге в Белом доме.

Ранее в среду Эспер заявил, что он не поддерживает применение закона «О противодействии мятежу» для подавления гражданских волнений. Эспер добавил, что он не знал о том, что Дональд Трамп собирался включить его в состав группы политиков, сделавших групповую фотографию на фоне частично сожженной Церкви Св. Иоанна, расположенной через дорогу от Белого дома.

Макэнани сказала, что люди, протестовавшие против убийства Джорджа Флойда, были вытеснены с площади перед церковью перед тем, как Трамп, члены его кабинета и главные помощники, включая Макэнани, пришли туда для группового фотоснимка, так как генеральный прокурор Уильям Барр ранее в тот же день приказал расширить периметр безопасности вокруг Белого дома.

«Был ранний день. Он [Барр] заметил, что он [периметр] не был расширен и дал приказ его расширить, что и это было сделано», – сказала Макэнани.

Трамп ранее отметил, что он не распоряжался вытеснять протестующих с площади. Представители полиции объяснили использование для разгона толпы перцового газа и дымовых шашек тем, что протестующие кидали различные предметы в полицейских.