 

В Москве выходка хулиганов всполошила полицейских

04.06.2020, 0:25, Разное

В Москве неудачная шутка хулиганов может обернуться серьезными последствиями. Злоумышленник прикрепил к воздушному шарику записку с заявлением о похищении и просьбой о помощи, после чего предмет попал в руки ребенку.

Маленькая девочка принесла записку домой, взрослые незамедлительно обратились в полицию. Правоохранители проверили поступившие к ним данные, но похищенных лиц не нашли. Выяснилось, что это была лишь чья-то неудачная шутка, пишет телеграм-канал “112”.



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