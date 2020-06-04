 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 июня 2020 года

04.06.2020, 0:25, Разное

В России коронавирусом заразились 432 тысячи человек. За последние сутки выявлено 8 536 случаев. С начала эпидемии в нашей стране от COVID-19 умерли 5 215 человек, выздоровели – почти 200 тысяч.

Вероятность второй волны коронавируса в России просчитывается специалистами, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Инфраструктура здравоохранения готова ответить на новые вызовы, сказал представитель главы государства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении в России плановой медпомощи в поликлиниках. Прежде всего речь идет о высокотехнологичной помощи.

Граждане ожидают начала курортного сезона. В Ростуризме рассказали, что пляжи в южных регионах страны заработают в течение двух недель. Решение об открытии будут принимать власти регионов с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Коронавирусом в мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, заболели более 6,43 миллиона человек. Скончались свыше 382 тысяч. В США число заболевших COVID-19 достигло 1,83 миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 185 374

Умерли – 2 624

Выздоровели – 88 269

Коронавирус в России

Заболели – 432 277

Умерли – 5 215

Выздоровели – 195 957

Коронавирус в мире

Заболели – 6 430 963

Умерли – 382 980

Выздоровели – 2 934 060

Статистка коронавируса на 4 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква187 174
2 62488 269Россия432 2775 215195 957США1 830 785106 819512 059Весь мир6 430 963
382 980
2 934 060

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Эвелина Бледанс поздравила сына с днем рождения и пообещала сделать его счастливым

20.05 / Елизавета II присвоит титул рыцаря 100-летнему ветерану Тому Муру, собравшему 30 миллионов фунтов для больниц

22.04 / Елизавета ІІ на протяжении десятилетий заказывает на день рождения один и тот же торт

05.04 / Дональд Трамп сообщил о переброске войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

16.04 / Личное: Режим ждуна

16.05 / Ученые: вылечить самые страшные инфекции помогут не антибиотики

29.04 / Испугавшаяся «чипирования» мать кормила в лесу своих детей свежими листьями

19.04 / Учёные назвали поверхности, на которых дольше всего задерживается коронавирус

04.05 / Опубликованы данные на 4 мая о погибших от коронавируса в Москве

26.04 / В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска