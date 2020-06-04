Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 июня 2020 года

04.06.2020, 0:25, Разное

В России коронавирусом заразились 432 тысячи человек. За последние сутки выявлено 8 536 случаев. С начала эпидемии в нашей стране от COVID-19 умерли 5 215 человек, выздоровели – почти 200 тысяч.

Вероятность второй волны коронавируса в России просчитывается специалистами, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Инфраструктура здравоохранения готова ответить на новые вызовы, сказал представитель главы государства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении в России плановой медпомощи в поликлиниках. Прежде всего речь идет о высокотехнологичной помощи.

Граждане ожидают начала курортного сезона. В Ростуризме рассказали, что пляжи в южных регионах страны заработают в течение двух недель. Решение об открытии будут принимать власти регионов с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Коронавирусом в мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, заболели более 6,43 миллиона человек. Скончались свыше 382 тысяч. В США число заболевших COVID-19 достигло 1,83 миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 185 374

Умерли – 2 624

Выздоровели – 88 269

Коронавирус в России

Заболели – 432 277

Умерли – 5 215

Выздоровели – 195 957

Коронавирус в мире

Заболели – 6 430 963

Умерли – 382 980

Выздоровели – 2 934 060

Статистка коронавируса на 4 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква187 174

2 62488 269Россия432 2775 215195 957США1 830 785106 819512 059Весь мир6 430 963

382 980

2 934 060

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