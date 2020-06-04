Полицию забросали «коктейлями Молотова» у дипмиссии США в Афинах

04.06.2020, 0:16, Новости дня

У посольства США в Афинах произошли столкновения между демонстрантами, «солидарными с повстанцами США», и полицией, сообщают СМИ.

Левые внепарламентские партии организовали марш протеста в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в США. Акция прошла спокойно, но в конце марша группа участников, которая замыкала колонну, начала бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в полицию.

Правоохранители ответили светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, передает РИА «Новости».

Участники акции подожгли несколько мусорных баков. Были вызваны пожарные.

Акция проходила под лозунгами «Долой государственный расизм!» и «Солидарность с повстанцами США».

Организаторы акции заявили, что Греция не должна участвовать в опасной политике США, превращая страну «в наступательный лагерь НАТО, как, к сожалению, происходит и по сей день».