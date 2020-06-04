 

В Грузию будут пускать только туристов с отрицательным тестом на коронавирус

04.06.2020, 0:15, Новости дня

В Грузию, которая собирается с 1 июля открыть границы для иностранных туристов, не будут пускать граждан без справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Как сообщает “Грузия Online”, об этом 27 мая, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Он отметил, что “у въезжающего в Грузию туриста должен быть анализ актуального 72-часового ПЦР-теста, иначе его просто не впустят”.

“Мы, конечно, создадим возможность пройти быстрые ПЦР-тесты и внутри страны, если у прибывшего не окажется такого теста и если такие случаи не будут массовыми. Но организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила”, – подчеркнул Гахария.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 3 июня в Грузии коронавирусом заразилось 800 человек, 13 из них скончались, 640 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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