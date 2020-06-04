 

Ведущий оперный театр Бельгии рекламирует новый сезон с помощью драк в Верховной Раде. Видео

04.06.2020, 0:15, Новости дня

Издание Ôlyrix так описывает концепцию нового сезона в Ла Монне: человечество вошло в новое десятилетие, которое может стать периодом политической и социальной нестабильности в мире, и театр не может отвернуться от насущных проблем, стоящих перед современным обществом. 

Театр Ла Монне был основан в 1700 году. Он получает финансовую поддержку от бельгийского правительства.

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Видео: La Monnaie De Munt / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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