Убийство Флойда. Еще трем офицерам полиции Миннеаполиса предъявили обвинения

04.06.2020, 0:15, Новости дня

Прокурор Миннесоты Кит Эллисон 3 июня выдвинул обвинения трем офицерам полиции Миннеаполиса по делу о гибели жителя города Джорджа Флойда. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам прокурора, решение принято в интересах семьи погибшего и всего общества.

Томас Лейн и Александр Куэнг, которые помогали держать Флойда, а также Тоу Тао, стоявший рядом, обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени. Под этим термином в Миннесоте подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана.

По информации сенатора от Миннесоты Эми Клобушар, офицеру Дереку Шовину, который душил Флойда обвинение ужесточили. Ранее ему инкриминировали убийство третьей степени (неумышленное). Теперь его обвиняют в убийстве второй степени.

Minnesota Attorney General Keith Ellison is increasing charges against Derek Chauvin to 2nd degree in George Floyd’s murder and also charging other 3 officers. This is another important step for justice.

— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) June 3, 2020

Максимальное наказание по этой статье составляет 40 лет лишения свободы.

Адвокат семьи убитого Бенджамин Красп написал в Twitter, что его доверители удовлетворены решительностью прокурора, которая позволила взять под стражу всех участников задержания.

FAMILY’S REACTION: This is a bittersweet moment. We are deeply gratified that @AGEllison took decisive action, arresting & charging ALL the officers involved in #GeorgeFloyd’s death & upgrading the charge against Derek Chauvin to felony second-degree murder. #JusticeForGeorge pic.twitter.com/jTfXFHpsYl

— Benjamin Crump, Esq. (@AttorneyCrump) June 3, 2020

25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Жители города в знак протеста вышли на улицы и стали забрасывать полицейских петардами и бутылками. Неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать грабежей и насилия.

29 мая правоохранители задержали полицейского Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты охватили практически всю страну. Власти приняли решение о применении Нацгвардии в нескольких городах. Ко 2 июня в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.