 

Экс-полицейским в США предъявили обвинение в убийстве афроамериканца Флойда

03.06.2020, 23:48, Новости дня

Бывшим полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, в США предъявлены обвинения в убийстве и подстрекательстве к убийству, свидетельствуют материалы суда.

Генпрокуратура штата Миннесота обвинила Дерека Шовина в убийстве второй степени «без (предварительного) умысла», передает РИА «Новости». 

Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству, а также в непредумышленном убийстве второй степени, передает ТАСС.

Обвинения Шовину были переквалифицированы на более серьезные. Ему грозит до 40 лет тюрьмы. Пособничество и подстрекательство могут грозить аналогичным наказанием.

Кроме того, следствие оставило обвинения в убийстве третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство второй степени в силу халатности, создающей необоснованный риск.

Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон заявил, что следствию потребуется значительное время, чтобы расследовать убийство Флойда, «на это уйдут месяцы».

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в США начались протесты и беспорядки.



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