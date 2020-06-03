Das Erste – темнокожих детей в США с малых лет готовят к расизму и полицейскому насилию

03.06.2020, 23:34, Новости дня

В американских семьях принято с малых лет проводить с темнокожими детьми «Разговор» о расизме, неравенстве и полицейском насилии, пишет немецкий телеканал Das Erste. В ходе таких воспитательных бесед родители рассказывают детям, что нужно быть крайне вежливыми и дружелюбными с полицией и представителями власти, а также не вступать с ними в конфликты.



Reuters

В темнокожих семьях в США просвещение выглядит особенным образом: родители проводят с детьми «Разговор» о расизме, полицейском насилии и социальном неравенстве, пишет немецкий телеканал Das Erste.

«Темнокожих людей в этой стране учат тому, что они должны быть вдвое или втрое лучше, чтобы чего-то достичь. За нами всегда наблюдают с особым вниманием», — рассказывает монтажёр видео Эрик Льюис. Он помнит, как его родители начинали говорить с ним о расизме — о том, что шансы темнокожих американцев не равны с шансами их белых сограждан. Когда он учился в колледже в Индиане, ему встречались люди, которые ещё никогда не видели афроамериканцев лично. «Мы всегда осознаём, что люди смотрят на нас, как на «других». Это бремя, с которым учишься жить», — отмечает Льюис.

Как пишет немецкий телеканал, в США есть собственное понятие для такой просветительской беседы между детьми и родителями — The Talk, то есть «Разговор». Проводить его в темнокожих семьях начинают уже с шестилетними детьми, а порой и раньше. Родители рассказывают детям о том, что лучше не вступать в конфликт с полицией, поднимать руки вверх, сохранять спокойствие и вести себя дружелюбно. Риск подвергнуться насилию или даже быть убитым — вот что родители обсуждают со своими детьми, подчёркивает Das Erste.

В социальных сетях распространилось видео, на котором темнокожие дети объясняют, как они должны вести себя с полицией в критической ситуации: «Будь крайне вежливым, если говоришь с полицией, а также с учителями и с людьми, представляющими власть, потому что они могут усложнить тебе жизнь».

Официальные статистические данные подтверждают, что среди случаев летального исхода полицейского насилия в США большинство жертв составляют представители темнокожего населения. Поэтому «Разговор» для их семей превратился в элемент повседневности.

Во многих белых семьях об этом до сих пор даже не знают, потому что там родителям просто нет необходимости говорить с детьми о таких вещах. В белых семьях с детьми обычно не проводят бесед о расизме. Для темнокожих семей это строго необходимо, в том числе и по той причине, что рано или поздно дети столкнутся с этой проблемой в детском саду или в школе. Темнокожие дети очень быстро начинают осознавать свой статус и цвет кожи.

Отец шестерых детей Джелани Мемори написал «Детскую книгу о расизме» для детей от пяти лет. По его мнению, дети обычно не испытывают столько трудностей с подобными разговорами, как можно было бы подумать. Как правило, говорить на такие темы неудобно взрослым, а не детям. Своей книгой он хотел помочь родителям, не знающим, с чего начать разговор о расизме с ребёнком.

Автор советует быть честными и говорить конкретно, пояснять детям контекст. Тогда они сами быстро начнут задавать правильные вопросы. Что касается его самого, он провёл со своими детьми беседу, в том числе по поводу нынешних протестов. По его словам, его дети быстро поняли, что убивать кого-то — это не нормально. Особенно, если человек не вооружён. Сначала им было грустно об этом слышать, потом они начали возмущаться, и так им удалось объяснить, почему дело дошло до протестов и даже погромов.

У монтажёра Льюиса тоже есть ребёнок — трёхлетняя дочь. Уже сейчас он говорит с ней о несправедливости. Возможно, скоро к этой теме добавятся беседы о расизме и полиции. «К сожалению, тем самым я точно отниму у неё частицу детства. Но я должен подготовить её к миру и к тому, чего следует ждать людям, которые выглядят, как она», — поделился темнокожий американец.