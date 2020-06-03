 

Дубль Ильзанкера помог “Айнтрахту” разгромить в Бремене “Вердер”

03.06.2020, 23:30, Новости дня

В Бремене завершился перенесенный матч 24-го тура чемпионата немецкой футбольной бундеслиги. "Вердер" принимал "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне и надеялся поправить свое турнирное положение. Но хозяева остались в списке "на вылет", потому что проиграли со счетом 0:3.

При этом более 80 минут интрига в матче сохранялась, несмотря на то, что на 61-й минуте Андре Силва вывел гостей вперед. Но временами казалось, что вот чуть-чуть и "Вердер" забьет и сам. Но в последней десятиминутке отличился Ильзанкер, который сделал голевой дубль и принес "Айнтрахту" крупную победу.

Клуб-победитель поднялся на 11-е место в таблице, набрав 35 очков. "Вердер" остался на предпоследней, 17-й строчке: у бременцев 25 турнирных баллов и они на 3 очка отстают от спасительного 15-го места. Впрочем, только "Падерборн" (19 очков), кажется, уже не выберется из хвоста таблицы – у "Вердера" есть шансы в борьбе с "Фортуной" (27) и "Майнцем" (28) за право остаться в бундеслиге.



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