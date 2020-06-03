Мнение: Протесты охватили все 50 штатов США

03.06.2020, 23:20, Разное

США продолжают радовать потоком "годного контента" в свете продолжающихся массовых беспорядков, вводом нацгвардии в города, мародерством, вставаниями на колени и лежаниями на асфальте.

Демпартия очевидно подыгрывает протестам, блокируя попытки Трампа разогнать протестующих силой и осуждая действия правительства в медиа и в Конгрессе.



Протесты охватили все 50 штатов США,



Ночь в Роксбери



Мародер, которого переехали грузовиком.



Владелец магазина задержал мародера и угрожает его убить https://www.infowars.com/shock-video-captured-looter-begs-for-life-as-shop-owner-holds-him-at-gunpoint/

Там же по ссылке нарезка погромов и мародерства за выходные.



Снайпер в Джаспере (Алабама) в футболке с логотипом ЧВК Blackwater.



Полиция Детройта за работой.



Кавалерия повстанцев.



Парижские протесты в поддержку протестующих США.

Много фотографий из Парижа здесь https://www.dailymail.co.uk/news/article-8381665/Violence-erupts-Paris-antiracism-protest-police-fire-tear-gas-20-000-strong-crowd.html?ito=amp_twitter_share-top

О ситуации в Нью-Йорке по ночам, когда полиция фактически ничего не может поделать с грабежами и мародерством.

Товарищ Дамбиев сообщает https://dambiev.livejournal.com/1920294.html, что американский дистрибутор концерна "Калашников" объявил скидки на продукцию на территории США. Спешите воспользоваться!

При покупке ствола вы получите различные ништяки, после чего можете более эффективно защищать свою имущество от мародеров. Ну или более эффективно обносить магазины с вооруженными продавцами. Америка – страна возможностей!