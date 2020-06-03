 

Мнение: Протесты охватили все 50 штатов США

03.06.2020, 23:20, Разное

США продолжают радовать потоком "годного контента" в свете продолжающихся массовых беспорядков, вводом нацгвардии в города, мародерством, вставаниями на колени и лежаниями на асфальте.
Демпартия очевидно подыгрывает протестам, блокируя попытки Трампа разогнать протестующих силой и осуждая действия правительства в медиа и в Конгрессе.


Протесты охватили все 50 штатов США,


Ночь в Роксбери


Мародер, которого переехали грузовиком.


Владелец магазина задержал мародера и угрожает его убить https://www.infowars.com/shock-video-captured-looter-begs-for-life-as-shop-owner-holds-him-at-gunpoint/
Там же по ссылке нарезка погромов и мародерства за выходные.


Снайпер в Джаспере (Алабама) в футболке с логотипом ЧВК Blackwater.


Полиция Детройта за работой.


Кавалерия повстанцев.


Парижские протесты в поддержку протестующих США.
Много фотографий из Парижа здесь https://www.dailymail.co.uk/news/article-8381665/Violence-erupts-Paris-antiracism-protest-police-fire-tear-gas-20-000-strong-crowd.html?ito=amp_twitter_share-top

О ситуации в Нью-Йорке по ночам, когда полиция фактически ничего не может поделать с грабежами и мародерством.

Товарищ Дамбиев сообщает https://dambiev.livejournal.com/1920294.html, что американский дистрибутор концерна "Калашников" объявил скидки на продукцию на территории США. Спешите воспользоваться!

При покупке ствола вы получите различные ништяки, после чего можете более эффективно защищать свою имущество от мародеров. Ну или более эффективно обносить магазины с вооруженными продавцами. Америка – страна возможностей!

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Анна Седокова нелестно высказалась о продюсере «ВИА Гры»: «Меладзе нами жёстко манипулировал»

03.05 / В США молитва пройдет клинические исследования в качестве терапии от коронавируса

03.04 / Учёные назвали 15 невероятных фактов о животном мире

22.05 / Милош Бикович остроумно прокомментировал эротичное фото Дианы Пожарской

18.05 / Как развить креативность по методу Дэвида Боуи

18.04 / Технологии: Насколько стоит продлевать социальное дистанцирование и при какой температуре гибнет коронавирус. Последние новости медицины

28.03 / Коронавирусные хроники

26.03 / Экс-президент футбольного клуба “Витесс” умер от коронавируса

29.04 / Коронавирус: В Китае 5090 новых случаев, 121 смерть за сутки

10.04 / На древнем египетском папирусе заметили заклинание привораживания мужчины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска