Всемирная организация здравоохранения: в Украине – стабилизация пандемии COVID-19

03.06.2020, 23:15, Новости дня

КИЕВ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет о стабилизации числа новых случаев коронавируса в Украине. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. На этот путь выходят РФ и Украина», – передает слова Клюге украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

По словам Ханса Клюге, на сегодня в европейском регионе уже зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев коронавируса. Из них, более 181 тысяч закончились летальным исходом.

С 5 июня откроют рестораны

На заседании правительства 3 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что карантин будет постепенно прекращен.

Он отметил, что сейчас Украина продолжает находиться на плато заболеваемости. «Вот уже неделю количество заболевших у нас, фактически, и не растет, и не падает. Поэтому мы должны оставаться осторожными и ответственными», – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится в заявлении на вэб-портале правительственных органов исполнительной власти.

Премьер-министр добавил, что следующее ослабление карантина будет касаться работы заведений общественного питания, церковных богослужений и запуска авиасообщения. «С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, а с 15 июня зарубежное авиасообщение. Так же мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри. Конечно, все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться», – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным Центра общественного здоровья, 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли.

Рост COVID-19 в Восточной Европе

Интернет-сайт «Хартия 97» передает 3 июня слова представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис о том, что число новых случаев заражения коронавирусом, регистрируемых за сутки, устойчиво сокращается в Западной Европе, однако наблюдается рост в России и Восточной Европе.

«В настоящее время в Европе, в Западной Европе, мы наблюдаем устойчивое снижение. Оно не быстрое, но есть устойчивое снижение новых случаев, регистрируемых за сутки, так что это означает, что число новых случаев все еще значительно, но это число снижается, за исключением России и Восточной Европы, где мы все еще наблюдаем рост», – отметила она, сообщает «Хартия 97», цитируя zn.ua.

Борьба с COVID-19 и экономический кризис

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что подсчеты динамики или инертности распространения пандемии коронавируса отличаются в зависимости от того, кто их проводит.

«По поводу подсчетов – никто не понимает, что происходит на самом деле, и нет четкой единой картины для всех. В России – самая низкая смертность вообще по миру, но при этом в шестнадцать раз больше случаев с летальным исходом среди медработников. Не исключено, что у нас происходит то же самое, но при этом нет четкой системы подсчета. В России считают тех, кто точно заболел коронавирусом, а в мире, как правило, и в США – чуть ли не всех, кто болел, или напоследок заболел этой болезнью», – говорит Алексей Голобуцкий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он также считает небезосновательной критику действий Всемирной организации здравоохранения в период распространения коронавируса, которая при всей масштабности своей работы, оказалась неспособной дать четкие рекомендации и прогнозы в отношении пандемии.

«Мы года через три поймем, что было сегодня, какой процент заболевших был на самом деле. Наши чиновники рады информации от Всемирной организации здравоохранения, они будут рассказывать про успешность своих действий, но благодарности населения не будет. Экономический упадок в стране наступил еще до пандемии, и через месяц-два усилится еще больше. Экономические проблемы перевесят все другие – у нас ведь не сто тысяч людей погибли, у нас на фронте почти каждый день гибнут военные, в ДТП – одна из самых высоких смертностей в Европе, мы не такие экономически сильные, чтобы на два-три месяца уходить в жесткий экономический карантин», – подчеркивает Алексей Голобуцкий.

Политтехнолог говорит, что, выходя из карантина, Украина может столкнуться с криминальным «взрывом» и социальными проблемами.

«Эти темы явно будут использоваться политиками во время местных выборов осенью этого года», – говорит Алексей Голобуцкий.

О тестировании и статистике

Политолог Виктор Таран говорит, что сегодня в Украине нет тотального тестирования на заболевание коронавирусом, и поэтому, нет статистики, которая предоставила бы однозначные цифры.

«И это позволяет нашим международным партнерам оценивать состояние заболевания в Украине по своим методикам, а также выстраивать социально-экономические отношения с Украиной, которые включают налаживание туризма, визитов, открытие границ», – говорит Виктор Таран корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

«Локальные вспышки» коронавирусной инфекции в Украине, по его словам, свидетельствуют о том, что ситуация в стране, на самом деле, может быть хуже.

«У нас каждый день происходят такие «вспышки» в разных регионах. Как на это повлиять? – Объективно и массово проводить тестирование. При этом нужно отметить, что из фонда по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 1-е июня, было использовано чуть больше 25 процентов [средств]», – отмечает Виктор Таран.

В период карантина, считает Таран, украинская власть не выработала действующих механизмов для поддержки бизнеса, а некоторые законы, при этом, попали в поле критики.

«Например, закон 1210, который в Верховной Раде был принят пропрезидентской фракцией “Слуги народа” и партией “Голос”, а затем подписан президентом, вызывает вопросы у бизнеса. Из страны могут уйти компании, связанные с IT-технологиями», – утверждает Виктор Таран.

Он считает, что отсутствие массового тестирования на коронавирус, неэффективность в защите малого и среднего бизнеса, низкая социальная защищенность граждан свидетельствуют о том, что власть не нашла алгоритмы эффективных действий в кризисные периоды.