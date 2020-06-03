США, Великобритания и ЕС призвали Беларусь провести свободные и честные выборы

03.06.2020, 23:15, Новости дня

Дипломатические миссии США, Великобритании и Европейского союза опубликовали совместное заявление о президентских выборах в Беларуси.

Авторы заявления приветствовали прогресс, достигнутый в отношениях с Беларусью за последние несколько лет, отметив многочисленные позитивные изменения в сотрудничестве и подтвердив стремление продолжать это позитивное взаимодействие с Беларусью на основе общих ценностей.

«В связи с тем, что Беларусь начинает процесс избрания своего президента, мы призываем белорусские власти принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод», – говорится в заявлении.

Авторы заявления призвали Беларусь своевременно направить официальное приглашение наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ, продемонстрировать готовность добиться прогресса в выполнении рекомендаций их предыдущих отчетов, обеспечить справедливый и прозрачный процесс регистрации кандидатов, а также принять рекомендации Всемирной организации здравоохранения о социальном дистанцировании в контексте пандемии.

В заявлении также подчеркивается важность обеспечения свободы СМИ и права на мирные собрания и выражается беспокойство по поводу недавний задержаний участников мирных акций протеста и арестов журналистов.

«Наличие ощутимых шагов, предпринимаемых Беларусью для обеспечения уважения всеобщих фундаментальных свобод, принципа верховенства закона и прав человека, останется ключевым фактором при формировании нашей будущей политики в отношении Беларуси», – подчеркивают авторы заявления.