Известный врач о второй волне коронавируса в России: Не вижу предпосылок

03.06.2020, 23:10, Разное

Предпосылок для формирования второй волны коронавируса в России в 2020 году нет, считает эксперт. “У нас имеет место незавершенная эпидемия сейчас, внутри которой могут быть еще несколько всплесков”, – сказал врач, эксперт движения “Сильная Россия” по вопросам здравоохранения Александр Эдигер в комментарии для “Дни.ру”.

Он напомнил об огромном количестве прогнозов об эпидемии COVID-19, в том числе построенных на математических моделях, которые не оправдались. “И говорить о второй волне, когда первая еще далека от завершения, как-то неразумно”, – указал специалист.

Сейчас необходимо уйти с так называемого плато эпидемии, подчеркнул врач. Рост числа заболевших коронавирусом в России должны быть существенно снижен – до сотен человек, а затем до нуля. “Этот переход можно прогнозировать только на осень”, – считает Эдигер.

Коронавирус в России за последние сутки обнаружили у 8 536 человек, общее число заболевших COVID-19 превысило 430 тысяч, выздоровели 195 тысяч. В Москве зафиксирован рекордно низкий уровень заболеваемости – 1 842 человека.

Ранее правительство представило президенту Владимиру Путину план восстановления экономики после эпидемии коронавируса в России. Он включает около 500 мероприятий на сумму порядка пяти триллионов рублей. Предлагаются новые меры финансовой поддержки граждан, льготы для малого и среднего бизнеса, реализация крупных инфраструктурных проектов и прочее.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Мар 2020 в 6:26 PDT