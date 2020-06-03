За сутки 64 пациента с коронавирусом умерли в Москве
03.06.2020, 23:08, Новости дня
В Москве за сутки умерли 64 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.
У пациентов был подтвержден диагноз «пневмония». Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в городе – 2749, передает ТАСС.
Накануне в Москве за сутки скончался 61 пациент с коронавирусом.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения отметила, что в России (и Москве в частности) наблюдается снижение индекса распространения коронавирусной инфекции.
В Москве впервые с апреля зафиксировано меньше 2 тыс. заражений коронавирусом за сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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