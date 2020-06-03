Совет директоров МВФ рассмотрит программу сотрудничества с Украиной 9 июня

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03.06.2020, 22:55, Новости дня

Совет директоров Международного валютного фонда 9 июня рассмотрит заявку Украины на предоставление финансирования в рамках программы stand-by. Предварительная повестка дня заседания совета опубликована на сайте МВФ.

Также совет директоров даст оценку по предыдущей программе сотрудничества с Украиной (EFF).

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. В Министерстве финансов прогнозировали, что первый транш Киеву выделят до конца мая. Размер транша составит около $1,9 млрд. По данным “Українських новин”, для получения последующих траншей Киев должен будет выполнить ряд условий по энергетическому, банковско-финансовому, фискальному, судебному и антивирусному направлениям.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд.

Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программе stand-by даже легче, “так как не требуют “титанических” усилий по продвижению структурных реформ”.

В качестве предварительных условий для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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