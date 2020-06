В мае смертность в Петербурге выросла на 32%. Умерших от коронавируса может быть в 10 раз больше, чем учтено официально

03.06.2020, 22:55, Новости дня

В мае 2020 года в Санкт-Петербурге (Россия) общая смертность по сравнению с маем 2019-го выросла на 32%. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на статистику комитета по делам записи актов гражданского состояния в Санкт-Петербурге.

Так, в мае текущего года, по данным комитета, от различных причин скончались 6427 человек. За аналогичный период 2019 года умерли 4875 человек (на 1552 меньше).

Агентство отмечает, что общая статистика смертей “дает более полную картину смертности от причин, связанных с коронавирусом”, так как эти данные учитывают смерти пациентов с COVID-19, которым не поставили диагноз, а также смерти от других болезней, число которых могло возрасти из-за перегруженности больниц.

По официальным данным, в мае от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге скончался 171 человек. С начала эпидемии в городе подтверждено более 17 тыс. случаев заражения, из которых 240 – с летальным исходом.

В середине мая The New York Times и Financial Times на основании общей статистики смертности в Москве и Санкт-Петербурге писали, что количество умерших от коронавируса в России может значительно превышать официальные государственные данные. По подсчетам FT, смертность от COVID-19 в Москве может быть на 72% выше, чем сообщается официально. NYT отмечала, что власти РФ могут занижать показатели смертности умышленно.

В России по состоянию на 3 июня зарегистрировано более 431 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 5,2 тыс. из них скончались, 195 тыс. выздоровели.