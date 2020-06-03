Мосгорсуд признал законной статью столичного КоАП, вводящую штрафы за нарушение самоизоляции

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03.06.2020, 22:54, Разное

Мосгорсуд отклонил иск жителей столицы с требованием признать незаконной статью московского Кодекса об административных правонарушениях, по которой штрафуют нарушителей режима самоизоляции. Об этом «Новой газете» рассказала юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова.

С таким требованием в суд обратились журналист Алексей Обухов и муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович. Речь шла о статьях 3.18.1 и 16.6 городского КоАПа, которые вводят санкции за нарушение режима самоизоляции и позволяют автоматически выписывать штрафы.

«В изначальном исковом требовании оспаривались две взаимосвязанные статьи: о введении и об автоматическом выписывании штрафа без протокола и без постановления. Например, через камеры городского видеонаблюдения или приложение «Социальный мониторинг». По настоянию мэрии и Мосгордумы судья разделил иск на две части, теперь это два самостоятельных дела», — уточнила юрист.

Истцы указывали, что эти нормы противоречат федеральному Кодексу об административных правонарушений. В ходе заседания они отмечали, что жители не застрахованы от повторного штрафа за одно и то же правонарушение и лишаются права на судебную защиту. Суд пока признал законной первую статью, вопрос о легитимности второй он будет рассматривать позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАнтисоциальный мониторинг. Москвичей продолжают штрафовать за плохие селфи и поездки в больницу

По последним данным, с помощью московского приложения «Социальный мониторинг», которое обязаны использовать лечащиеся на дому пациенты с коронавирусом и ОРВИ, автоматически были оштрафованы 30% его пользователей. Всего было выписано более 54 тысяч штрафов на сумму, превышающую 216 млн рублей. Автоматически москвичей штрафуют и за отсутствие цифровых пропусков при поездках на автомобиле.

Александра Новикова
Корреспондент

Источник: Новая газета



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