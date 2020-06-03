 

Мурашко назвал показания к госпитализации пациента с легкой формой коронавируса

03.06.2020, 22:30, Новости дня

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объяснил, в каком случае пациента с легкой формой коронавируса нужно госпитализировать.

Мурашко отметил, что «лечение на дому» при «легкой форме» коронавируса «не значит, что болезнь не может дать утяжеления», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

В седьмой версии методических рекомендаций указана «критическая точка – это третьи сутки заболевания». Если у пациента «на амбулаторном лечении на третьи сутки сохраняется высокая температура и проявляются симптомы утяжеления заболевания», медики «обязательно должны принять решение о госпитализации». Это позволит «усилить оказываемую медицинскую помощь, лекарственную терапию» или «провести дополнительные диагностические процедуры, чтобы избежать тяжелых осложнений».



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