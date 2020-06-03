Перепрофилированные из-за COVID-19 клиники начали возвращать к плановой работе

03.06.2020, 22:16, Новости дня

Восемь перепрофилированных для пациентов с коронавирусом клиник Минздрава возвращаются к оказанию плановой помощи, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Соответствующий приказ подписан. Мурашко пояснил, что речь идет о клиниках «разного профиля», включая те, что занимаются заболеваниями эндокринной системы, колопроктологией, кардиологией, травматологией. Они «активно принимали участие в лечении москвичей» в связи с распространением коронавируса, а теперь «возвращаются к своему привычному режиму».

«Это будет высокотехнологичная медицинская помощь», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Мурашко отметил, что нужно еще «провести определенную санитарную обработку, восстановить некоторые архитектурные изменения, которые вносились». Он призвал учитывать, что в случае второй волны коронавируса потребуется «быстро и в незамедлительный срок к этому вернуться».

Отмечается, что возвращение перепрофилированных клиник можно начинать не во всех регионах.

Также министр сообщил, что 20 аптечных организаций получили разрешение на продажу лекарств, отпускающихся без рецепта, в дистанционном формате. Лекарства будут доставлять «непосредственно до самого пациента, в том числе находящегося на самоизоляции».

Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи.