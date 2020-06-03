Washington Post – в приглашении России на G7 увидели попытку Трампа создать антикитайскую коалицию

03.06.2020, 22:13, Новости дня

Очередной поворот сюжета запутанной саги вокруг саммита G7 2020 наступил тогда, когда Дональд Трамп предложил расширить состав участников мероприятия, в том числе за счёт России, пишет The Washington Post. При этом Трамп почти ничего не говорил о повестке мероприятия. По мнению эксперта Джеффа Ратке, американский лидер хочет превратить G7 в антикитайский саммит, однако его намерения вряд ли будут поддержаны европейскими лидерами.



Reuters

У саги вокруг саммита G7 2020 есть несколько сюжетных линий, пишет The Washington Post. Сначала Дональд Трамп предложил провести саммит в своём гольф-клубе во Флориде: это решение попало под шквал критики, после чего место проведения мероприятия было перенесено в Кэмп-Дэвид.

Затем из-за пандемии саммит решили провести в онлайн-формате, однако через несколько недель Трамп предложил провести встречу в Белом доме в июне. После того как это предложение не нашло ободрения у стран — участниц G7, американский президент объявил о том, что процесс подготовки будет поставлен на паузу до сентября.

Следующий поворот сюжета наступил тогда, когда Трамп предложил вернуть в формат G7 Россию, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, если бы предложение американского президента было одобрено, то он вновь бы подчеркнул свои отношения с Москвой накануне выборов.

В минувший понедельник Трамп и Путин провели телефонный разговор: обсуждался, в том числе, и саммит G7. Издание напоминает, что РФ была исключена из G8 в 2014 году. Трамп активно продвигал тему возвращения РФ на саммите 2018 года, что вылилось в острую дискуссию с другими лидерами.

Как отмечает The Washington Post, Трамп критиковал G7, называя этот формат пережитком старого миропорядка, в рамках которого богатые нации устанавливали правила, и предлагал расширить состав участников.

«Нет признаков того, что Трамп намерен усилить часто критикуемую им в прошлом G7», — считает эксперт Brookings Institution Аманда Слоат. Она также отметила, что Трамп регулярно предлагал вернуть в состав участников Россию. Издание отмечает, что в этом году обсуждения возможного приглашения РФ не было, до того как Ангела Меркель отказалась приезжать в Вашингтон на саммит G7. Как считает Джефф Ратке из университета Джона Хопкинса, решение Меркель стало прикрытием для колебавшихся стран-участниц, получивших возможность объединиться за решение немецкого канцлера.

Ратке также отметил, что Борис Джонсон и Эммануэль Макрон в какой-то степени выступали за проведение личной всречи: приглашение Трампа также принял японский премьер Синдзо Абэ. «Вот почему ход Трампа с предложением включения в состав саммита России, Южной Кореи, Австралии и Индии не производит должного впечатления. Похоже, Трамп рассматривает расширенный состав G7 как антикитайский саммит, однако европейцы, пусть и обеспокоены по поводу Пекина, не заинтересованы в том, чтобы втягиваться в антикитайскую группу», — приводит издание слова Ратке.

The Washington Post отмечает, что до сей поры Трамп не сильно концентрировался на тематике саммита, больше беспокоясь о месте его проведения и составе участников. Отсутствие уверенности в повестке саммита усложняет для европейских лидеров решение о своём участии.