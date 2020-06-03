Перед отдыхом в лагерях детей проверят на COVID-19

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03.06.2020, 22:06, Новости дня

Перед отдыхом в лагерях всех детей проверят на COVID-19. Об этом сообщает ГТРК "Владимир". Как известно, с 1 июля по рекомендации Минпросвещения РФ стартует летняя оздоровительная кампания. Принимать решение об открытии учреждений будут отдельно в каждом регионе, исходя из эпидемиологической ситуации.

Сейчас в крае заканчивается подготовка к приему детей. Все оздоровительные лагеря проверяют на предмет пожарной безопасности. Все мероприятия должны завершиться до 10 июня. Затем Роспотребнадзор начнет выдавать разрешения на работу. Уточняется, что в лагерях отдыха во Владимирской области за счёт средств областного бюджета каждого ребенка обследуют на коронавирус. 

В этом году 1 июля в регионе планируют начать работу 314 детских оздоровительных лагеря. Среди них 272 – дневного пребывания, 29 загородных, 9 — лагеря труда и отдыха, два палаточных и два профильно-досуговых.

Текст:

ГТРК "Владимир"



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