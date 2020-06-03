Это следующий крупный рынок для американского СПГ?

03.06.2020, 22:06, Новости дня

За последние несколько месяцев у производителей природного газа было мало поводов для радости: цены упали до многолетних минимумов на фоне огромного переизбытка и теплой погоды. Замедление произошло в наихудший период для растущей отрасли СПГ в США, которая за последние 10 лет пережила резкий рост. Благодаря ему страна стала крупнейшим в мире экспортером СПГ, опередив Катар и Австралию. Но теперь производители СПГ в США могут улыбнуться: они привлекли ключевого клиента, Турцию.

В первом квартале турецкий импорт СПГ из США вырос втрое, до миллиона тонн, поскольку Анкара продолжала отдаляться от российского и иранского природного газа.

Разрыв связей с Россией

Доля Газпрома в импорте турецкого газа упала ниже 10% с 33% за аналогичный период прошлого года. Эксперты посчитали причиной этого политический конфликт между Анкарой и Кремлем в Сирии и Ливии.

Регулирующий орган Турции по энергетическому рынку сообщил, что страна получила 2 млрд кубометров природного газа из Ирана за указанный период, на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основе проблемы лежит взрыв газопровода, через который ежегодно поставляется 10 млрд кубометров иранского природного газа в Турцию. Он неоднократно подвергался атакам со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК), которая взяла на себя ответственность за последние события. Турция неохотно проводит ремонт поврежденного трубопровода, она даже отклонила предложение Ирана о помощи.

За последние несколько месяцев Турция резко увеличила объем импорта СПГ из Азербайджана. В марте она получила 924,28 млн кубических метров азербайджанского природного газа, почти четверть импорта природного газа за месяц.

Новый рынок для американского СПГ

Безусловно, приветствуется рост экспорта СПГ из США в Турцию.

Согласно данным EIA, США экспортировали 2836327 кубических футов природного газа и еще 1 819 386 кубических футов СПГ в 2019 году. В 2014 году было экспортировано 1 497 771 кубических футов природного газа и 16 255 СПГ.

В 2019 году экспорт в Турцию составил 30 075 млн кубических футов, 0,7% от общего объема экспорта.

Тем не менее, нынешний уровень экспорта Турции, составляющий почти 50 млрд кубических футов в квартал, означает, что Турция может вырваться в пятерку крупнейших потребителей природного газа в США после Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии.

Турция решила порвать связи с Россией и Ираном не только из-за политики, но и из-за низких цен на СПГ.

В последнее время спотовые цены на СПГ в Азии упали до рекордно низкого уровня — менее $2 долл за млн БТЕ из-за слабого спроса, так как экономики всего мира по-прежнему находятся в изоляции. Государственная энергетическая компания Азербайджана SOCAR готова пересмотреть контракты с Турцией, чтобы отразить низкие цены. Впервые турецкий импорт СПГ опережает закупки природного газа по трубопроводам.

Мрачные перспективы

К сожалению, общие перспективы в отношении природного газа довольно мрачные.

После небольшого ралли цены на природный газ снова начали падать, августовский контракт может протестировать минимумы июньского контракта на уровне $1,55 за млн БТЕ, поскольку рынки по-прежнему страдают от переизбытка предложения. Производители СПГ хранят избыточные запасы в морях, опасаясь, что ценовая война между Катаром, Австралией и США приведет к очередной распродаже.

Но, возможно, переизбыток предложения не продлится еще дольше.

В последнюю неделю мая экспорт природного газа из США сократился до 5,6 млрд кубических футов в день. В течение первых трех недель он составлял 6,7 млрд кубических футов. Это стало самым низким уровнем поставок СПГ за 8 месяцев, несмотря на ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей по сжижению на 2 млрд кубических футов в день за этот период.

Ожидается, что более теплая, чем обычно, погода на Среднем Западе и Восточном побережье поддержит рост спроса на системы охлаждение, а расширенное производство по мере постепенного возобновления экономики укрепит спрос.