Очевидец протестов в США: афроамериканцев в Штатах притесняют по сей день

03.06.2020, 22:06, Новости дня

Житель Атланты, очевидец беспорядков в США Михаил Терентьев в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что на митингах действительно достаточно часто у людей можно встретить оружие, поскольку это не запрещено законом. Чтобы получить соответствующее разрешение, достаточно быть старше 21 года, не иметь сроков заключения и не страдать ментальными заболеваниями.

По словам Михаила Терентьева, в США по сей день существует проблема отношения к чернокожему населению, которое испытывает некие притеснения. Именно поэтому протесты, которые приобрели общенациональный характер, не вызывают удивления.

Очевидец беспорядков отметил, что мародеров действительно много. Например, в Атланте было ограблено два магазина Target, в которых продается все — от мобильных покрышек до продуктов питания.

Михаил Терентьев рассказал, что если бы жил в Нью-Йорке, то ему было бы страшно, поскольку там высокий уровень урбанизации, сплошные улицы и перекрестки, а деться некуда. При этом житель города в США обратил внимание на то, что протесты все-таки имеют позитивную тенденцию, так как в большинстве случаев митингующие выступают против полицейского насилия.

Напомним, причиной протестов в Штатах стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один полицейский сильно надавил мужчине коленом на горло, из-за чего тот погиб. Момент происшествия попал на видео. Полицейских, задержавших Флойда, уволили. Убийце предъявили обвинение.