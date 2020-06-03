Мнение: Спасибо, Лешка! Навальный добивает российскую оппошизу!

03.06.2020, 22:05, Разное

Не знаю, в курсе вы или нет, но наш самый красивый бьюти-блогер опять отличился. Товарищ, прости господи, обозвал людей, принявших участие в записи ролика RT о грядущих поправках к Конституции, «продажными холуями», «позором страны» и «предателями». Молодец, так и запишем.

И дело даже не в том, что Лешка молчит про бардак в США, ибо хозяев ругать нельзя.

Дело, даже не в том, что Навальный хайпит уже без разбора, очевидно понимая, что его карьера, если можно назвать ее политической, закончилась.

И более того, мы не будем обсуждать, что нельзя в России оскорблять ветеранов, это вредно для здоровья. Как и закроем глаза на тот факт, что вот эти т.н. "демократы" так видят свободу слова. Когда он может, не выбирая выражений поносить тех, кто просто сделал свой выбор и этот выбор не совпал с идеями Навального.

Здесь везде главное другое. После зашквара с соратниками Навального, что глумились над виртуальным "Бессмертным полком" 9 мая – не ожидалось, что Лешка пробьет дно. Но, талант не пропьешь! И Навальный сделал это!

А теперь, я как обычно, спрошу тех кто топил и топит за Навального: как вам, не дует? Все вы, кто говорит, что он молодец, кто шлет или слал ему деньги – хотет быть с "этим" в одном строю? Считай, с власовцем, фашистким прихвостнем – а? Ведь какое бы не имел ветеран мнение, а есть среди них и оппозиционеры, они войну прошли – это много стоит, в отличие от лешкиных сисечек.

Но, есть и хорошие новости – я надеюсь на продолжение банкета. И не на то, что сейчас говорят, что его закроют – нет, пускай работает. Теперь мы ждем попыток раскачать ситуацию во время летнегого референдума. Надо же в стране уже окончательно показать, что из себя представляют грантососики?

Впрочем, гадать на Навальном также неудобно, как и на Путине. Просто у последнего хитрый план, которого боятся все "партнеры", а у Лешки – тупой. Его не боятся, но зараза – никогда не угадаешь, где он еще обгадится.

Счастья вам.