 

Обнаружена связь между штормами и солнечной геоинженерией

03.06.2020, 22:04, Новости дня

Во время исследования ученых обнаружилось, что для охлаждения планеты отражение солнечного света ослабит следы внетропических штормов, а также вызовет другие глобальные изменения.

Группа ученых обнаружила, что солнечная геоинженерия способна существенно повлиять на поведение внетропических потоков, которые находятся в зоне средних и высоких широт. Здесь штормы образуются на протяжении всего года и управляются струйным течением через океаны и сушу.

Во время эксперимента ученые смоделировали ситуацию, во время которой солнечное излучение было отражено на таком уровне, чтобы при увеличении концентрации углекислого газа в четыре раза компенсировать процесс потепления. Согласно этому сценарию, сила штормовых потоков в южном и северном полушарии значительно ослабнет. Более слабые штормовые потоки приведут к застойным условиям и меньшему количеству ветра для удаления загрязнения воздуха.



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