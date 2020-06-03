У грызунов был найден нейронный путь развития депрессии от ночного освещения
03.06.2020, 22:04, Новости дня
Учеными был обнаружен подкорковый нейронный путь, который отвечает за развитие депрессивного поведения у грызунов во время долгого воздействии ночного освещения.
По словам специалистов, этот путь начинается со светочувствительных ганглионарных клеток сетчатки и завершается нейронами прилежащего ядра. В дорсальном перигабенулярном ядре, активация которого в ночное время приводит к депрессивному поведению, происходит промежуточное переключение.
Во время эксперимента специалисты заметили у грызунов, на которых в ночное время светили синим светом, признаки депрессивного поведения. У мышей наблюдалось снижение аппетита и физической активности.
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