В Шотландии был обнаружен отпечаток доисторической одежды

03.06.2020, 22:04, Новости дня

В Шотландии археологи обнаружили доказательство того, что люди неолита занимались шитьем одежды. Учеными был обнаружен отпечаток ткани, который был оставлен людьми на влажном глиняном горшке.

Первый такой отпечаток ткани был обнаружен в Шотландии в 1966 году. Новый образец специалисты нашли во время тщательного изучения оттисков, которые были оставлены на поверхностях керамических изделий.

Образец отпечатка был обнаружен на внутренней стороне сосуда. По мнению ученых, он мог быть оставлен гончаром во время создания горшка. Отпечаток ткани достаточно четкий, это позволило экспертам рассмотреть отдельные волокна. По предположениям специалистов, используемая пряжа была сделана изо льна.