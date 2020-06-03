Мнение: В ЛНР русский язык стал единственным государственным языком

03.06.2020, 22:00, Разное

Парламент ЛНР официально утвердил русский язык как единственным государственный язык на территории республики. Украинский язык такого статусе лишен. Необходимые поправки в Конституцию ЛНР проголосованы.

Соответственно, если раньше обучение в школах велось на русском и украинском языках, то теперь согласно закону об образовании оно будет вестись только на русском языке. Тем не менее, при наличие желания, возможность обучения на украинском языке будет сохранена.

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики", который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в ЛНР.

Проект закона, разработанный в целях установления статуса русского языка как единственного государственного языка ЛНР, был внесен на рассмотрение Народного Совета главой Республики Леонидом Пасечником.

Согласно закону, статья 10 Конституции Луганской Народной Республики изложена в следующей редакции: "Государственным языком Луганской Народной Республики является русский язык".

"Государственный язык, используемый гражданами повсеместно, призван выполнять консолидирующую роль населения страны, обеспечивать ее целостность. Именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа Луганской Народной Республики", – отметила полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан.

Она напомнила, что русский язык является одним из шести официальных языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций, имеет статус мирового языка и используется практически во всех бывших республиках СССР.

"Исключительная роль русского языка состоит в том, что он применяется в разных сферах межгосударственного общения: как язык науки, дипломатии, международной торговли, транспорта, туризма", – добавила депутат Нелли Задирака.

Она подчеркнула, что "при этом установление статуса русского языка как единственного государственного языка Луганской Народной Республики не означает отрицания или умаления права на пользование другими языками".

"Согласно части 2 статьи 19 Конституции Луганской Народной Республики, каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества", – отметила Галан.

"Принятие закона будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией, защите и поддержке русского языка как государственного языка Луганской Народной Республики, приумножению и обогащению духовной культуры государства", – добавила она.

За принятие закона проголосовали 42 присутствующих на пленарном заседании депутатов, один воздержался.

Ранее депутаты профильного комитета Народного Совета ЛНР проголосовали за законопроект, который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в Республике.

http://lug-info.com/news/one/narodnyi-sovet-ustanovil-status-russkogo-yazyka-kak-edinstvennogo-gosudarstvennogo-v-lnr-56780 – цинк

Также были приняты поправки в закон об образовании.

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики "Об образовании".

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма Иван Санаев отметил, что принятие документа направлено на приведение норм закона "Об образовании" в соответствие с ранее принятым сегодня законом "О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики", а также с терминологией, установленной законом "О Правительстве Луганской Народной Республики".

"Ранее законом "Об образовании" предполагалось обучение на государственных языках. Теперь это будет один государственный язык – русский", – пояснил депутат.

"Применение украинского языка не нашло практической реализации с 18 мая 2014 года, когда была принята Конституция ЛНР. В условиях усиления интеграционных процессов с Российской Федерацией использование русского языка подтверждает укрепление культурных связей наших государств и будет способствовать их развитию", – сказал Санаев.

Депутат подчеркнул, что принятые изменения не ущемляют права человека и гражданина на использование украинского языка.

"Равенство прав и свобод вне зависимости от языка и других обстоятельств гарантировано Конституцией ЛНР. Что же касается образования, то возможность его получения на родном языке сохраняется. Принятые изменения также не ограничивают права человека на использование украинского языка", – отметил он.

Ранее сегодня депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики", который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в ЛНР.

http://lug-info.com/news/one/parlament-vnes-izmeneniya-v-zakon-ob-obrazovanii-v-chasti-ispolzuemogo-pri-obuchenii-yazyka-56863 – цинк

Вот и еще одна ниточка еще связывавшая ЛНР с Украиной оборвалась. Не так уж много их и осталось.