Смогут ли США созвать «Большую семерку»?

03.06.2020, 21:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 30 мая, о том, что намерен перенести саммит «Большой семерки» (G7) на сентябрь, а также расширить список приглашенных стран, включив в него Австралию, Южную Корею, Индию и Россию. Последняя была исключена из состава этой группы после аннексии Крыма в 2014 году.

«Я откладываю [саммит], потому что не считаю, что “Большая семерка” должным образом отражает происходящее в мире», – сказал Трамп в беседе с журналистами на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон с космодрома во Флориде после запуска ракеты «Crew Dragon». «Это очень устаревшая группа стран», – добавил президент.

Представитель Белого дома Алисса Фарах также заявила в субботу, что президент Трамп хочет, чтобы участники саммита в сентябре обсудили тему Китая.

Изначально Вашингтон, который принимает в этом году саммит «Большой семерки» – в которую также входят Германия, Япония, Франция, Великобритания, Канада и Италия – планировал проведение встречи в июне в загородной резиденции президентов США Кэмп-Дэвид. В связи с распространением пандемии коронавируса, в марте Белый дом сообщил о том, то мероприятие будет проведено в режиме видеоконференции, однако позже это решение было изменено в пользу проведения очной встречи на фоне смягчения странами-участницами коронавирусных ограничений.

Заявление президента Трампа о переносе саммита и расширении его формата прозвучало вскоре после того, как канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поездки в США в связи с продолжением пандемии. Отказ лидера Германии от участия в саммите проходит на фоне сложных отношений между двумя странами. Как пишет New York Times, согласно высокопоставленному немецкому чиновнику, главными причинами отказа Ангелы Меркель от участия в саммите стали недостаток надлежащих дипломатических приготовлений со стороны Белого дома, нежелание быть частью антикитайской коалиции а также несогласие с приглашением на саммит российского президента.

Ранее в телефонном разговоре с президентом США президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддерживали идею личной встречи лидеров.

В воскресенье также состоялся телефонный разговор между президентами США и России, в ходе которого лидеры обсудили вопросы касаемо предстоящего саммита. Из сделанных в субботу Белым домом заявлений не было до конца ясно имел ли президент Трамп в виду возвращение России в состав «Большой семерки» на постоянной основе или же приглашение в качестве гостя, что Вашингтон может сделать на правах председателя саммита. Однако, ранее президент США неоднократно высказывал идею того, что Москва должна находиться за столом переговоров «Большой семерки», что вызывало критику со стороны других членов группы. Высказали недовольство лидеры «Большой семерки» по поводу приглашения президентом Трампом российского главу государства на сентябрьский саммит и в этот раз.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия была исключена из группы за вторжение в Крым и нарушение международных норм, и должна оставаться за пределами группы пока это не изменится.

Великобритания высказала аналогичную точку зрения. В беседе с журналистами на ежедневном брифинге пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что хотя принимающие государства сами решают, какие страны могут быть приглашены в качестве гостей, Великобритания не поддержит «возвращение России в качестве члена группы».

Пресс-секретарь Джонсона заявил, что Великобритания не поддержит возвращение России в «Большую семерку», «если она не прекратит агрессивную и дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности граждан Великобритании и коллективной безопасности наших союзников». «Пока мы не увидели доказательств изменений в поведении», – добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррелль отметил, что в роли принимающей стороны президент США имеет право пригласить другие страны на саммит в качестве гостей, но «изменение формата на постоянной основе не является прерогативой председателя “Большой семерки”».

Бывший советник президента Обамы и эксперт аналитического центра «Совет по международным отношениям» Чарльз Купчан (Charles Kupchan, Council on Foreign Relations) отмечает, что «Большая семерка» действительно является несколько устаревшим форматом, не отражая реалий сегодняшнего дня. Однако, в отношении России стремление президента Трампа вернуть Москву за стол переговоров вопреки критике других членов группы является отображением его твердой приверженности «своим основным убеждениям».

Еще до начала своего президентского срока Дональд Трамп говорил о желании улучшить отношения с Россией, но реальные подвижки в этом направлении оказались невозможными из-за начавшегося расследования о вмешательстве последней в президентские выборы 2016 года и жесткой позиции Конгресса, настаивающего на санкционной политике, напоминает эксперт.

«Включение России в “Большую семерку” без какого-либо прогресса по Украине проблематично, полагает Чарльз Купчан. – Когда речь идет о Донбассе, то у США и ее союзников имеется два рычага: первый – это санкции, а второй – дипломатическая изоляция». Он добавляет, что приглашение России в качестве гостя саммита вызовет напряжение и разногласия среди участников этого форума. Согласится ли Москва принимать участие в саммите в качестве гостя – тоже неизвестно, но, если это ипроизойдет, Чарльз Купчан надеется, что страны «семерки» окажут давление на президента России по украинскому вопросу.

По мнению эксперта, приглашая Индию, Южную Корею и Австралию, президент Трамп пытается создать коалицию для противодействия Китаю, однако в этом случае приглашение России на саммит вызывает вопросы, так как между Москва и Пекин поддерживают в целом хорошие отношения.

Александр Вершбоу (архивное фото)

Бывший посол США в России в 2001-2005 годах и эксперт вашингтонского «Атлантического Совета» Александр Вершбоу (Alexander Vershbow, Atlantic Council) считает, что решение о переносе и расширении саммита прежде всего вызвано недовольством президента США отказом Ангелы Меркель посетить Вашингтон. По словам эксперта, другие лидерылибо были открыты для этой идеи, либо взвешивали личное участие, однако именно в результате отказа канцлера Германии «воздушный шарик лопнул».

Александр Вершбоу также считает, что президент Трамп мог бы провести саммит в формате видеоконференции и сфокусироваться на обсуждении таких вопросов, как координация экономической политики и усиление глобального сотрудничества в борьбе с пандемией. Однако, по мнению бывшего посла, президент США больше озабочен тем, чтобы набрать политических очков перед президентскими выборами в ноябре, чем решением стоящих перед «Большой семеркой» вызовов.

«Это (отказ Меркель) лишило его медиа-события, которое могло быть использовано для демонстрации его лидерства в преддверии выборов. Я думаю, что Трамп явно видит меньшую ценность в политическом и пиар-плане от проведения встречи в режиме видеоконференции, – говорит Александр Вершбоу. – Вместо того, чтобы согласиться на встречу в Zoom-формате, он сменил тему, как он часто делает, и не впервые поднял эту идею о включении России в “Большую семерку”».

Эксперт также выражает сомнение в согласии Москвы принимать участие в форуме, если главной темой саммита будет назван Китай. В то время, как президент Путин тоже может быть «заинтересован в фотосессии», чтобы поднять свой падающий на фоне пандемии рейтинг и показать, что он «является лидером мировой державы», хозяин Кремля может посчитать, что участие в саммите станет источником трений в его отношениях с Китаем, считает Вершбоу.

Если же Белый дом сменит повестку саммита, поставив в центр обсуждений проблемы глобальной экономики и пандемию коронавируса, добавляет эксперт, то имеет больший смысл приглашать не Россию, а Китай. Однако и этот шаг также может вызвать разногласия среди лидеров «Большой семерки». Таким образом, не исключает Александр Вершбоу, саммит вообще может состояться после ноябрьских президентских выборов в США.

Что касается формата «Большой семерки», то он действительно может нуждаться в обновлении, добавляет бывший посол США в России. Однако, возникает ряд вопросов: какие страны и на каких основаниях могут быть включены в новый состав, и нужны ли миру промежуточные группы на фоне уже имеющихся форматов«Большой семерки» и «Большой двадцатки». Последняя включает и Китай – вторую по размеру после США экономику мира – и ряд средних по экономической мощи стран, таких как Южная Корея или Россия.