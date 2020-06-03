Уолл-стрит демонстрирует рост на фоне скачка цен на акции Boeing

03.06.2020, 21:54, Новости дня

Уолл-стрит в среду демонстрирует рост на фоне скачка цен на акции Boeing, свидетельствуя о том, что инвесторы оптимистично оценивают перспективы восстановления экономики после пандемии коронавируса, в то время как в стране продолжается волна протестов.

Акции Boeing выросли на 8,5 процента после того, как стало известно, что хедж-фонд миллиардера Дэниела Лоэба Third Point приобрел долю в компании. Авиаконцерн продемонстрировал максимальный рост среди компаний индекса Dow Jones.

Акции Microchip Technology выросли на 10,6 процента после того, как компания повысила прогноз по продажам в текущем квартале, начав компенсировать потери из-за приостановки производств в связи с пандемией.

Индекс Nasdaq, демонстрировавший рост на протяжении 7 из 8 последних сессий, теперь всего на 2 процента отстает от рекордного показателя, зафиксированного в середине февраля.

Опубликованные в среду данные демонстрируют признаки стабилизации на американском рынке труда: Национальный отчет по занятости от Automatic Data Processing показал, что частные компании в прошлом месяце уволили 2,76 миллиона сотрудников, тогда как прогнозировались потери в размере 9 миллионов.

В пятницу Министерство труда представит более комплексный отчет по рынку труда, а в четверг – данные по количеству заявок на пособие по безработице.

Оптимизму инвесторов способствует и статистика Института управления снабжением, демонстрирующая, что в мае активность в сфере услуг сдвинулась с минимума 11-летней давности.

Индекс S&P 500 отстает от рекордных показателей на 8 процентов.

Рынки пока преимущественно игнорируют напряженность в отношениях между США и Китаем и протесты в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

По состоянию на 12:50 индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 390,56 пункта или 1,52 процента до 26 133,21 пункта, S & P 500 – на 33,09 пункта или 1,07 процента до 3113,91 пункта, а Nasdaq Composite – на 50,83 пункта или 0,53 процента до 9 659,20.

Акции агрегатора такси Lyft выросли на 10,2 процента после того, как компания сообщила о росте количества заказов на своей платформе по сравнению с апрелем.

Акции косметической компании Coty выросли на 7 процентов после того, как стало известно, что она ведет переговоры с телезвездой Ким Кардашьян о возможной совместной линейке товаров.