Стало известно о судьбе проданного москвичкой ребенка

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03.06.2020, 21:48, Новости дня

Ребенок, которого в Москве продала собственная мать, находится в учреждении соцзащиты, он обеспечен всем необходимым, сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Ребенок в данный момент находится в учреждении соцзащиты. Он обеспечен всем необходимым. Малыш чувствует себя хорошо, с ним работают специалисты», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

В ведомстве отметили, что сейчас идут следственные мероприятия, по окончанию которых будет принято решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка.

Похожий случай произошел в январе. Тогда 36-летняя женщина из Ставропольского края решила продать ребенка, когда была беременна. Еще до рождения ребенка она разместила объявление о продаже ребенка в социальных сетях за 440 тыс. рублей. В отношении нее возбудили уголовное дело.



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