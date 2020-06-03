 

Власти США отвергли обвинения в разгоне демонстрантов в Вашингтоне газом

03.06.2020, 21:48, Новости дня

При разгоне демонстрантов в Вашингтоне не использовались ни слезоточивый газ, ни резиновые пули, сообщила пресс-секретарь администрации США Кейли Макинэни.

Источники Associated Press в Белом доме сообщили, что принято решение начать вывод из города военных. Примерно 200 из них покинут Вашингтон в течение суток, остальные вернутся на базы в течение нескольких дней, если ситуация с безопасностью не ухудшится, передает ТАСС.

Напомним, в Вашингтоне решено продлить режим комендантского часа.

В окрестности города, где прошли акции протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, были переброшены около 1,6 тыс. военнослужащих.

Главу американского государства Дональда Трампа обвинили в том, что он лично отдал приказ разогнать «мирных демонстрантов».



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