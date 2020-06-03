 

Лукашенко перед президентскими выборами объявил об отставке правительства Беларуси

03.06.2020, 21:35, Разное

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства премьера Сергея Румаса, занимавшего пост с августа 2018 года, сообщает БелТА. Предыдущий совет министров Андрея Кобякова он отправил в отставку за невыполнение его указания поднять «из руин и пепла» город Орша.

Изменения в кабмине страны, по его словам, не будут значительными: «Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует» — говорил он днем на совещании с участием главы его администрации, секретаря Совбеза и глав обеих палат парламента, представивших своих кандидатов.

Необходимость изменений в правительстве он увязал с президентскими выборами, назначенными на 9 августа: «Всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства <..>

Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться,

их, конечно, надо заменить и направить на другую работу».

Ранее весной он неоднократно анонсировал изменения в правительстве перед выборами: «Чтобы люди видели, с кем мы будем работать <..> А то что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали… А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь», — отмечал он в мае. Он обещал сформировать практически окончательный состав правительства до выборов в августе.

Источник: Новая газета



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