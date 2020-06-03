Появились фото пробившего стену поезда в метро Москвы

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03.06.2020, 21:30, Новости дня

Поезд московского метро врезался в стену депо «Планерная», по предварительным данным, машинист задремал.

По данным «Федерального агентства новостей», инцидент произошел в ночь на 3 июня, состав врезался в стену на скорости 5 км/ч. Уставший машинист уснул и не успел нажать на кнопку торможения.

Фото с места происшествия появилось «Вконтакте». Данных о пострадавших и погибших не поступало. Специалисты выясняют подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что машинист умер в поезде «Ласточка» на станции Владимир.



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