Власти Вашингтона продлили комендантский час

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03.06.2020, 21:16, Новости дня

В Вашингтоне решено продлить режим комендантского часа еще на сутки. Он вступит в силу в среду в 23.00 по местному времени (06.00 мск четверга), завершится в четверг в 06.00 (13.00 мск), сообщила мэр столицы США Мюриэл Боузер.

«Рекомендацией с точки зрения обеспечения общественной безопасности было то, чтобы мы сегодня внесли изменения в режим комендантского часа», – передает ее слова ТАСС.

Боузер добавила, что решение о дальнейшем продлении комендантского часа будет зависеть от ситуации в городе.

Отметим, что в ночь на вторник президент США Дональд Трамп поручил организовать пролет военной техники над Вашингтоном в качестве «демонстрации силы» на фоне протестов. Также в окрестности Вашингтона переброшены около 1,6 тыс. военнослужащих.

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США ввели комендантский час, в Вашингтоне 1 июня его объявили сразу на двое суток.



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