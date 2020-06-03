Пригожин сказал, как поступил бы с материальной помощью от государства

03.06.2020, 21:16, Новости дня

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не просил у государства материальной помощи, но если все же получит ее, то направит деньги на благотворительность.

«Если мой бухгалтер, или мои помощники обратились с просьбами выделить деньги, и если они каким-то образом поступят мне на счет, назовите мне фонд детский, или музыканта какого-нибудь, я обещаю, передам эти деньги из рук в руки. Ни копейки денег себе не возьму», – сказал Пригожин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «кУхонный разговор», информирует Ura.ru.

Ранее Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – сообщил продюсер.

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина на «тяжелое» положение артистов, а певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что у Пригожина «нет в загашнике денег». В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста.

Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.

Певица Валерия опровергла сообщения о том, что Пригожин обращался в ФНС за помощью в виде МРОТ.