Илья Лагутенко: “Придется просто принять, что мир стал другим”

03.06.2020, 21:15, Разное

Фестиваль, куратором которого является Илья Лагутенко, стартовал в минувшие выходные в официальном сообществе фестиваля во ВКонтакте. За первый уикенд было показано три 20-минутных программы, Илья Лагутенко выступил в роли ведущего. Все выпуски можно посмотреть здесь: vk.com/vrox (официальное сообщество фестиваля во Вконтакте).

В них приняли участие музыканты из Новой Зеландии (Graham Candy), США (J and the 9s), Южной Кореи (LudiSTELO, National pigeon unity), Израиля (Shtuby), России (“Сансара”, Starcardigan), Великобритании (Echotape) и Японии (UHNELLYS) – все они были участниками фестиваля V-ROX, который проходит во Владивостоке с 2013 года.

Главный музыкальный фестиваль свободного порта Владивосток проходит с 2013 года и уже давно стал одной из “визитных карточек” столицы Приморья. Участниками фестиваля становятся сотни артистов, художников и музыкантов, не только из России, но и со всего мира. Отдельный упор делается на страны Азиатско-Тихоокеанского регионаНовые выпуски самого бесконтактного виртуального фестиваля “V-ROX на карантине” появятся в официальном сообществе фестиваля во Вконтакте 5, 6 и 7 июня в 15:00 по московскому времени.

Сегодня мы с ностальгией вспоминаем совсем недавние времена, когда семь лет подряд, несмотря на сложности и препятствия, мы радовались возможности общения и знакомства с живой музыкой коллективов со всего света на фестивальных площадках V-ROX во Владивостоке. Нам сложно заглядывать в будущее, ведь концертная индустрия по всему миру терпит катастрофические изменения, сравнимые, разве что, с ледниковым периодом. Но мы стараемся не отчаиваться и силами оргкомитета фестиваля и гостей прошлых фестивалей дарим вам V-ROX 2020 – в виртуальном пространстве на площадке VK, – рассказывает Илья Лагутенко.

V-ROX планирует встретиться со своими зрителями “вживую” во Владивостоке в 2021 году, а пока вспоминает любимых гостей фестиваля в социальной сети ВКонтакте в официальном сообществе V-ROX.

V-ROX – открытый международный фестиваль культуры, креативная лаборатория идей: от стрит-арта, музыки, гастрономии и спорта, до блокчейна, краудфандинговых платформ и новых музыкальных стриминговC бессменным куратором фестиваля Ильей Лагутенко мы связались в самом начале пандемии, когда еще было не до конца понятно, состоится ли концерт, посвященный 20-летию альбома МТ. Тексты многих песен из “Точно Ртуть Алоэ” разобрали на цитаты – “карнавала не будет”, “как же тебе повезло” и другие конструкции прочно вошли в нашу ДНК. Илья со свойственной ему фантазией, любовью к эффектным штучкам и хулиганством придумал шоу: повара и диджеи Страны восходящего солнца, все песни из легендарного альбома на одной сцене…

Илья, чем дорог вам альбом “Точно Ртуть Алоэ”?

Он стал третьим по счету студийным альбомом, выпущенным после успеха ”Морской”. Это был первый альбом, записанный именно концертным составом группы, сложившимся за пару лет гастролей. Все песни я писал в автобусах, поездах и гостиницах, когда мы были в первом, ”морском” туре. К тому времени мы заработали возможность записываться в одной из лучших студий мира — у Питера Гэбриела, это дало полную свободу в выборе музыкальной фактуры. В “Ртуть Алоэ Туре” мы находились без перерыва в течение почти полутора лет, и в результате эта программа оказалась той, которую тогда увидело и услышало максимально возможное количество наших фанатов. Думаю, эти впечатления сильно повлияли и на долголетие ”Мумий Тролля” в целом.

Альбом вышел 20 лет назад, какие картины прежде всего вспоминаете, когда мысленно возвращаетесь в 2000-е?

Я не особый любитель ­ностальгировать, хотя опре­деленно начало 2000-х было очень бесшабашным временем для “Мумий Тролля” – я не вылезал из гастролей, это был непрерывный калейдоскоп людей и разных мест. Грандиозные планы никак не хотели сбываться, но и шоу все продолжалось и продолжалось… У нас с друзьями по группе есть своя шутка: тогда по многим региональным телеканалам по ночам шла реклама на немецком – “хундерт персент лайв”, и мы эту фразу обычно с утра пели друг другу на мотив знаменитой песни Фрэнка Синатры, чтобы поднять настроение после долгих переездов и бессонных ночей. “Двадцать лет спустя публика только начала понимать заложенные в песнях смыслы и требует “анкор, еще анкор”

Таким ли вы тогда представляли будущее?

Я не загадывал наперед. Окружающие не уставали мне напоминать, что все скоро закончится. И вот 20 лет спустя оказывается, что идей для воплощения не убывает, а публика только начала понимать заложенные в песнях смыслы и требует “анкор, еще анкор”…

Обложка альбома, выпущенного в миллениум, выглядит очень современно. Кто был автором аниме-образа, в котором вы на ней предстали?

Альбом был вдохновлен японским роком 90-х – мы с группой тогда впервые побывали в Японии – ну и глэм-роком 70-х, которым в свою очередь вдохновлялись японцы и который в то время ненадолго вернулся в моду. Я познакомился с фотографом Олегом Михеевым, одним из пионеров цифровой съемки. Мы привлекли художников по макияжу, с которыми он учился в Королевском колледже искусств в Лондоне, а все костюмы я делал сам, “на коленке”, из того, что смог найти в развалах магазинов подержанных товаров Красного Креста. Сейчас это называется винтажными бутиками. (Смеется.)

Вы всегда выглядите свежо и актуально. Знаю, что любовь к моде у вас от мамы-модельера. Кто интересен вам сейчас? Смотрите ли вы журналы, то, что делают известные дизайнеры?

Спасибо. От своей ДНК не сбежать. А вообще я заскучал по элегантным силуэтам, хотя мы сами не так давно приложили руку к уличной моде – делали коллекцию с Гошей Рубчинским, используя визуалы альбома “Морская”. Она стала очень популярной в тех странах, где о существовании “Мумий Тролля” до этого и не подозревали. Так мода поспособствовала продвижению музыки. К 20-летию альбома тоже готовим капсульную коллекцию. В нее вошла ностальгическая футболка ”Точно Ртуть Алоэ 2020″, для которой мы даже сделали специальное приложение ALLLOE APP, и еще несколько экспериментальных вещей.

Вам нравится, что мужчины во всем мире стали больше импровизировать со своей внешностью, их образы все чаще бывают нескучными (а если говорить о Билли Портере, так многим женщинам до него далеко)?

Да, это точно не скучно. Хотя меня не очень впечатляют образы без истории и кон­текста.

Вы были участником конкурса ”Евровидение” 9 лет назад. В этом году Россию должен был представлять другой Илья – Прусикин. Как вы относитесь к Little Big?

С Little Big мы знакомы – пару лет назад вместе делали для “Мумий Тролля” клип на песню “Отв. за Романтику”, и Илья как раз был его режиссером. У нас получился такой ретро-фан­тастический мини-фильм с ­космическими кораблями, пришельцами и межпланетными путешествиями. В этом клипе можете увидеть Little Big в образе космических пиратов. Рад за ребят – у них большой запас “креативной прочности”! “Я не из поклонников добровольной самоизоляции и не смогу легко променять реальный мир на виртуальный” Романтик с улыбкой Чеширского кота относится к жизни как к большому эксперименту. Не только в музыке. Снимается в фильмах, пишет книги, защищает тигров и поддерживает организации, борющиеся со СПИДом

Совершенно точно их выступление нравится детям. Skibidi до сих пор не отпускает всех тех, кто молод душой. Расскажите, чем интересуются ваши дочки? С их взрослением у их мамы Анны появилось больше времени, чтобы заниматься само­выражением?

С взрослением дочерей мы все больше и больше вовлечены в их ежедневные дела. Мир меняется вокруг них гораздо быстрее, чем вокруг нас, – это постоянный процесс познания нового. Им нравятся обычные девчачьи дела - куклы, зеркальца и тому подобное. При этом они неравнодушны к астрономии. Мы любим изучать звездное небо. Видимо, скучаем по тем местам, откуда прибыли…

Вы придерживаетесь какой-то системы воспи­тания?

Каждый родитель знает, что с рождением детей становится недосуг читать чьи-то советы. Вы начинаете строить новую жизнь своими руками.

Когда у вас появилась старшая дочка, вы говорили, что вам интересно было бы увидеть себя в роли идеального отца и мужа и вы движетесь в этом направлении. Удалось ли достичь цели?

Думаю, удается. С годами это действительно легче достигается. Илья Лагутенко с дочерьми – Валентиной-Вероникой и Летицией. Снимок сделан во Владивостоке в 2019 году на международном фестивале V-ROX

Мешает ли такому коллекционеру впечатлений, как вы, закрытие границ и отмена мероприятий в связи с известными событиями? Или новые ощущения можно получить всегда?

Мешает. Я не из поклонников добровольной самоизоляции и не смогу легко поменять мир реальный на виртуальный. Жизнь научила меня стараться понять даже тех, чьи убеждения я не разделяю. Но именно поэтому, как бы я ни сожалел, склоняюсь к тому, что мир не нужно спасать. Придется просто принять, что он станет другим.

В школе вы дальновидно учили китайский. Вам помогало в жизни знание языка?

Некоторое время я работал переводчиком, а сейчас, когда мы выступаем в Китае, пою несколько песен на китайском. Я могу читать инструкции на этом языке, у меня до сих пор есть хорошие друзья из Поднебесной. Читаю блоги китаистов, где они разбирают смысл поговорок, – это хорошая гимнастика для ума. Я считаю, что знание языков необходимо современному человеку даже при новейших технологиях перевода, оно помогает быстрее разобраться в сложностях сегодняшнего мира.

Как вам удается сохранять отношения в группе? Вы уже столько лет вместе. Наверное, это похоже на семью?

Кое с кем вместе, кое с кем пришлось расстаться. В коллективе, чтобы он продолжал свое существование и развитие, все-таки профессиональные качества ценятся больше, чем кровные узы. (Смеется.) МТ был основан 16 октября 1983 года. То есть 37 лет назад.Текущий состав группы (на фото – слева направо): Павел Вовк – бас-гитара, Илья Лагутенко – вокал, клавишные, ритм-гитара, Олег Пунгин – ударные, электронная перкуссия, Артем Крицин - ­соло-гитара, бэк-вокал, Александр Холенко – программирование, семплы, синтезатор, аранжировки Премьера клипа на суперхит “Карнавала.Нет” из альбома “Точно Ртуть Алоэ” была запланирована на новогоднюю ночь 1 января 2000 года. Но накануне президент России Борис Ельцин объявил об отставке и представил своего преемника. Генеральный директор ОРТ Константин Эрнст посчитал, что песня может быть неправильно истолкована, и перенес премьеру на несколько месяцев Обложка альбома “Восток Х Северозапад”, 2018 год

Вы меняете стили, звучите каждый раз по-новому. Как распределяются роли в команде? Вы в ней – главный пассионарий?

Я просто отзываюсь на собственные восприятия и все время пытаюсь понять, насколько мои единомышленники могут сконцентрироваться на подобном. Это очень непонятный процесс, у меня нет к нему продюсерского подхода. Чистая интуиция.

Расскажите о новом альбоме, который планируете выпустить в этом году.

Когда альбом будет доступен для прослушивания, вы сами решите, оставить себе эти песни или забыть про них. Мне не хочется заставлять публику проживать их вместе со мной. Мне хочется, чтобы люди сами пришли к ним.