Мнение: Путин Потанину «пришлет доктора»?
03.06.2020, 21:10, Разное
В Норильске и на Таймыре введен режим ЧС после разлива 20 тысяч тонн дизтоплива с норильской ТЭЦ-3, которой владеет «Норильско-Таймырская энергетическая компания», входящая в группу «Норильский никель».
Подробности экологической катастрофы можно прочитать здесь, оттуда же и фтография.
А мне вот интересно, основной акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин, который, как утверждает Forbes, за время пандемии коронавируса увеличил состояние на $6,4 млрд., уже прилетел в район экологической катастрофы? Чтобы лично принять участие в ликвидации последствий? Или ждет, пока Путин к нему «доктора пришлет»?
СКР проверку уже начал:
Источник: Ирек Муртазин
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