 

Мнение: Путин Потанину «пришлет доктора»?

03.06.2020, 21:10, Разное

В Норильске и на Таймыре введен режим ЧС после разлива 20 тысяч тонн дизтоплива с норильской ТЭЦ-3, которой владеет «Норильско-Таймырская энергетическая компания», входящая в группу «Норильский никель».

Подробности экологической катастрофы можно прочитать здесь, оттуда же и фтография.

А мне вот интересно, основной акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин, который, как утверждает Forbes, за время пандемии коронавируса увеличил состояние на $6,4 млрд., уже прилетел в район экологической катастрофы? Чтобы лично принять участие в ликвидации последствий? Или ждет, пока Путин к нему «доктора пришлет»?

СКР проверку уже начал:

Источник: Ирек Муртазин



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