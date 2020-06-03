Личное: Кто хочет МРОТ?

03.06.2020, 21:10, Разное

Немного вам астрономии: вы знаете, чем отличается чёрная дыра от звезды?

Звезда — отдаёт себя. Светит людям. Тратит себя, пока не исчерпает полностью внутреннюю энергию. А вот чёрная дыра — наоборот. Жрёт и жрёт, что только попадает в её окрестности.

До тех пор жрёт, пока тупо не лопнет — даже инстинкта самосохранения у неё нет.



Фото: Соцсети

Я не зря называю наших «звёзд» эстрады чёрными дырками.

Наркопитомец Билан, Коля Пшеничка Басков, Тимур Бургер Юнусов, Гриша РюмкаВодки Лепс и даже Регина ЗаЧтоТыМеняБьёшь Тодоренко — натуральные чёрные дырки.

Все перечисленные дыры, узнав о причитающихся государством выплатах в размере 1 МРОТ, подали заявление на получение 12’130 рублей.

Пострадали от кризиса. Дайте нам МРОТ. Мы же предприниматели, имеем право — Путин сказал!

Один концерт Лепса стоит тысяч так 50 — в евро, естественно, не в рублях. Юнусов тоже не бедствует, кормит несчастных подростков жирными бургерами — тратит сотни тысяч на баб, ведь бесплатно ему никто просто так не даст.

Басков — вот зачем ему 12 тысяч рублей? Что на них он купит себе — помаду? Даже женщина, оправдывающая насилие над другими женщинами, требует 12 тысяч от государства — Регин, я всё понимаю, все рекламодатели тебя нахрен послали, но 12 тысяч — это ведь как-то совсем уж низко, ты не находишь?

Дырки подали заявления на получение МРОТ. Некоторым отказали за то, что они уволили более 10% своих работников в кризис. Выкинули людей на улицу, ну а чего? Зато 12 тысяч хотят получить!

И они называют ещё себя звёздами. Дырки они, натуральные чёрные дырки.

Григорий Лепс

Ответ ФНС: Отказ.

По данным сайта ФНС, 6 мая от имени Лепса было подано заявление на получение субсидии. По старинке — на бумажном носителе. Неудачная попытка. Как выяснили в ФНС, «количество работников заявителя в апреле составляет менее 90% от количества работников в марте 2020 года».

Дима Билан

Ответ ФНС: Одобрено.

Подал заявление на получение субсидии совсем недавно, — 18 мая. Количество работников, занятых у индивидуального предпринимателя Билана, с марта не уменьшилось. В ФНС дали зеленый свет.

Алла Пугачёва

Ответ ФНС: Предварительное одобрение.

Туристическая компания «Карай-Эко», в которой у певицы есть своя доля, шанса не упустила.

Тимати

Ответ ФНС: Отказано.

На счет индивидуального предпринимателя из «Блэк Стар» 12 тысяч рублей перечислены не будут. После марта Тимуру Юнусову (он же Тимати) пришлось уволить сотрудников, что отразилось в истории документооборота.

Регина Тодоренко

Ответ ФНС: Одобрено.

Заявление было подано онлайн ещё 7 мая – за несколько дней до крупного перевода денег на благотворительность.

Николай Басков

Ответ ФНС: Одобрено.

Тенор запросил МРОТ на свое ИП накануне Дня Победы. Проверку на численность сотрудников прошел успешно.

Собеседник.

В первых числах апреля я поняла, что с финансами у многих случится жопа. Не хотела рассказывать, не люблю я такие вещи озвучивать, но вот уже два месяца каждый день перевожу по 10 тысяч рублей в благотворительные фонды детям.

Логика у меня тут простая: всем трудно, а детей нужно лечить. Болеть они меньше не стали, но сборы, в связи с карантином и ростом безработицы, встанут. И кто, если не я, поможет не загнуться детям? Я искренне надеялась, что многие делают так же — втихаря помогают.

Ведь это логично и правильно — в трудное время те, у кого есть возможность, должны отдавать тем, кому сейчас тяжело. Не брать — отдавать. Разве нет?

Видимо, у наших «звёзд» логика совершенно иная — дербань, пока можно, хоть копеечку, но отними! Как мародёры, в самом деле!