Вспышка из центра Млечного Пути осветила потоки газа соседних галактик

03.06.2020, 21:09, Разное

Около 3,5 миллионов лет назад в пределах сверхмассивной черной дыры, находящейся в середине Млечного Пути, произошла масштабная вспышка. Используя снимки космического телескопа Hubble, астрономы обнаружили факт освещения данной вспышкой потоков газа, которые сопровождают перемещение соседних галактик.

Как предполагают исследователи, вспышку из центра черной дыры вызвало падение на аккреционный диск квазара огромного водородного облака, по массе превышающего Солнце в сто тысяч раз. Результатом всплеска энергии стало выделение огромного количества ультрафиолетового излучения, исходящего перпендикулярно плоскости галактики из полюсов квазара. В результате конус излучения осветил пространство массивной лентообразной структуры, называемой Магеллановым потоком. Ученые информируют, что из-за света вспышки произошло освещение части потока и ионизация газа, находящегося в нем.

Для того, чтобы иметь возможность наблюдать за уникальным событием, астрономы воспользовались спектрографом космического телескопа Hubble, позволяющего производить фиксацию ионизированных атомов в пределах ультрафиолетового света от квазаров. Открытие стало доказательством того, что ионы являются результатом вспышки излучения в Магеллановом потоке. По словам специалистов, мощность взрыва была настолько большой, что позволила ему осветить поток даже несмотря на то, что он расположен на расстоянии в 200 тысяч световых лет от галактического центра. Об этом пишет издание The Astrophysical Journal.