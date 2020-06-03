Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
03.06.2020, 21:08, Новости дня
Момент разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске запечатлели на видео два местных жителя.
На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Следственного комитета, видно, как потоки топлива выливаются на землю из цистерны. Один из мужчин подходит к образовавшейся луже топлива, которая растекается по всей земле. Сам момент разлива начинается на 48 секунде видеозаписи.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.
Глава государства резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива. Он возмутился, почему органы власти узнали о происшествии только через два дня.
Позже на территории Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
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