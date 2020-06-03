Россиянин стал победителем шахматного онлайн-супертурнира

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03.06.2020, 21:08, Новости дня

Российский гроссмейстер Даниил Дубов стал победителем онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge, обыграв в финале американца Хикару Накамуру.

После нескольких партий, закончившихся ничьей, соперники обменялись победами черными фигурами и только в «армагеддоне» определился победитель турнира, им стал Дубов, передает ТАСС.

24-летний Дубов получил звание гроссмейстера в 2011 году. В 2018 году он выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, а на чемпионате мира по блицу в 2016 году занял третье место.

В турнире также приняли участие шахматисты из Норвегии, Китая, Соединенных Штатов, Армении, Польши и Ирана.

Общий призовой фонд тура Lindores Abbey Rapid Challenge, состоящий из четырех турниров и Гранд-финала, составляет 1 млн долларов.

Напомним, в начале мая чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен организовал онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational и выиграл его. Победителю достался приз в размере 70 тыс. долларов. 



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