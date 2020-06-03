Миллионы людей принимают ненужный им аспирин для профилактики болезней сердца

03.06.2020, 21:05, Разное



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Новый, крупнейший на сегодня, обзор подтвердил: людям, у которых нет сердечно-сосудистых болезней, не показан профилактический прием аспирина. Научная работа опубликована в British Journal of Clinical Pharmacology.

Аспирин в низких дозах (до 325 миллиграмм в день) с 1980-х годов широко применяется для профилактики сердечно-сосудистых болезней. В настоящее время важнейшие официальные рекомендации (в США, Великобритании, России) говорят о том, что аспирин не помогает предотвращать инфаркты, инсульты и смерть от болезней сердца, если его принимают здоровые людей. Тем не менее, миллионы людей могут продолжать принимать это лекарство с профилактическими целями «по старинке», сообщают ученые. Ряд организаций все еще рекомендует прием аспирина людям, у которых высок риск развития болезней сердца.

Авторы нового обзора фокусировались на соотношении пользы и риска профилактического применения аспирина. Они проанализировали 67 исследований. Их важнейшим выводом стало то, что прием аспирина снижает риск болезней сердца у здоровых людей на 17%. В то же время, вероятность желудочно-кишечных кровотечений у них увеличивается на 47%, а внутричерепных кровоизлияний – на 34%.

«Наша работа подтверждает, что не существует доказательств, которые поддерживают прием аспирина для первичной профилактики, то есть, здоровыми людьми. Ее важный вывод – аспирин в низких дозах нужен для профилактики тем людям, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания», – сообщил CNN доктор Никола Веронезе (Nicola Veronese) из Палермского университета, соавтор исследования.